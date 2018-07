Ile Maurice: Offre d'emploi en Arabie Saoudite - Et si c'était un moyen de pression pour Soodhun?

C'est vers 10 heures que The Profit Hunter a foulé le sol mauricien ce jeudi 26 juillet. Sa mission :… Plus »

Showkutally Soodhun avait également espéré retrouver son fauteuil ministériel, et sa place de no.4 du gouvernement. Mais plusieurs mois après, il est toujours backbencher. Et selon les indications provenant du Bâtiment du trésor, sa situation ne risque pas de changer.

Au Prime Minister's Office, on se refuse de qualifier la situation d'inquiétante. «Il ne s'agit que d'une menace de démission pour l'heure et rien de plus», soutient un conseiller du Premier ministre.

Le député Soodhun, qui n'était pas présent au Parlement mardi 24 juillet, serait ainsi en mode réflexion, après avoir pris connaissance des conditions et privilèges attachés à ce poste de représentant diplomatique itinérant de l'Arabie saoudite, assorti, selon ses dires, d'un salaire de 500 000 dollars, soit plus de Rs 17 millions par mois.

«C'est une offre difficile à refuser», affirme-t-on dans l'entourage de Showkutally Soodhun. En précisant que le poste lui aurait été proposé par l'Arabie saoudite et que cela témoignerait, une nouvelle fois, de la marque de confiance du prince Mohammed ben Salmane Al Saoud (NdlR, héritier du trône et fils du roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud) vis-àvis du député du MSM.

