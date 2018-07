Niger: Après sa libération, Ali Idrissa, combatif, accueilli à Niamey

Dans une interview qu'il a accordée à notre correspondant au Niger, l'activiste affirme plus que jamais sa détermination à poursuivre le combat. "Ce n'est pas une victoire pour nous en tant que personne, mais une victoire pour le peuple nigérien. Et nous continuerons", assure Ali Idrissa. Il espère "casser" la peine de trois mois avec sursis.

Au Niger, les acteurs de la société civile incarcérés depuis quatre mois dans différentes prison de la région de Tillabéry ont recouvré leur liberté ce mardi. Dans son verdict, la justice les a condamnés à trois mois de prison avec sursis. Certains ont regagné leurs familles dès leur sortie de prison. Ali Idrissa, coordonnateur du Réseau des Organisations pour la Transparence et l'Analyse Budgétaire, Publiez ce que vous Payez, est lui rentré ce mercredi après-midi. Il a reçu un grand accueil des militants et populations de Niamey à l'entrée de la capitale.

Le coordonnateur du Réseau des Organisations pour la Transparence et l'Analyse Budgétaire a été accueilli par des militants dans la capitale aujourd'hui. Plus déterminé que jamais.

