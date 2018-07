Me Altit, l'avocat de Laurent Gbagbo, demande à la Cour de «se prononcer en faveur d'un non-lieu »… Plus »

«Grâce aux réformes que nous avons initiées en 2012 et au dynamisme de l'équipe dirigeante, le Burida a réussi à remonter la pente pour se hisser aujourd'hui à la troisième place des sociétés de gestion collective les plus performantes sur le continent africain», a indiqué le ministre ivoirien. Avant d'ajouter que cette bonne santé dont jouit le Burida a été possible grâce aux actions et soutien de la Cisac.

La réunion annuelle du Comité régional africain (Caf) de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (Cisac) qui se tient les 24 et 25 juillet 2018, à Abidjan, pour faire le point sur l'état des sociétés d'auteurs, a vu la participation de 27 sociétés du contient.

