Angola: Vers l'intégration de l'économie informelle dans celle formelle

Luanda — Le gouvernement angolais compte promouvoir l'intégration progressive de l'économie informelle dans celle formelle, eu égard au rôle non négligeable que cette activité joue dans la société.

C'est ce qu'a fait savoir mardi, à Luanda, le ministre angolais de l'Economie et du Plan, Pedro Luis da fonseca, affirmant que le gouvernement avait pour cela identifié les politiques qui concourent à la matérialisation du dessein. Intervenant à la clôture d'une table ronde sur l'Economie Informelle, organisée par la fondation "Sagrada Esperança", le ministre a mis en relief la politique du climat des affaires, de compétitivité et de productivité, ainsi que celle d'emploi et des conditions de travail.

Cette dernière, a-t-il expliqué, vise à reconvertir l'économie informelle, l'emploi et à améliorer l'organisation des conditions de travail. Soulignant que cela exigerait également la consolidation du système financier et la mentalité entrepreneuriale moderne, le ministre a dit qu'il était aussi nécessaire d'assurer les systèmes formels de sécurité et de prévoyance ainsi que la prévention des crises, afin de garantir un rendement minimum. Selon le ministre, le phénomène du secteur informel des différentes économies a attiré l'attention des analystes et des chercheurs, notamment des économistes et des sociologues, au début de la décennie 70 du siècle dernier. Ce phénomène semble avoir trait aux crises économiques, au sous-développement et à la polarisation de certaines villes des pays dits tiers monde, a-t-il ajouté.