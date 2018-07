Mali: Election présidentielle - "Les religieux qui servaient d'arbitres ont pris parti"

Au Mali, trois candidats à l'élection présidentielle et les représentants de 17 autres se… Plus »

A l'étendre, la priorité doit être l'unité nationale et la cohésion sociale. Car, dit-il, rien ne sera possible dans le pays sans la stabilité. Membre de la coalition des bâtisseurs (ndlr : la coalition présente 6 candidats sur les 24), Housseini Guindo soutient que pour rétablir la stabilité, il faut de la confiance entre les gouvernants et la population.

A quelques jours de la présidentielle, l'opposition a dénoncé une tentative de fraude sur le fichier électorale. Mais, pour Housseini Guindo,l'opposition et la majorité, ont tous intérêt à ce que les élections se passent dans un climat apaisé et surtout dans la transparence.

Le président de la Convergence pour le développement du Mali, Housseini Guindo dit Poulo est satisfait du bon déroulement de la campagne présidentielle. Malgré, les conditions d'insécurité constatée sur 1,24 millions de Km2, il soutient qu'il y a eu plus de peur que de mal. « La campagne se déroule bien, même, si l'accès à certaines zones reste difficiles », précise-t-il. 3e force politique du Mali, selon ses dires, il a opté pour la campagne de proximité à cause du climat d'insécurité.

Ex membre du gouvernement de Ibrahim Boubacar Kéita (IBK), le président de la Convergence pour le développement du Mali (CODEM), Housseini Guindo dit Poulo veut s'installer au Palais de Koulouba, au soir de l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. Mais, pour lui, la recherche de la paix et la stabilité doit être le leitmotiv de tous les candidats.

