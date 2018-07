Mali: Racine Thiam, vice-président de l'URD - Il faut tourner la page IBK

interview

Au Quartier général(QG) de l'Union pour la République et la démocratie(URD), parti du candidat Soumaïla Cissé, sis au quartier Hamdalaye ACI 2000, les petits plats sont mis dans les grands pour une victoire au soir du 29 juillet prochain. Rencontré au QG de campagne, le vice-président de l'URD, Racine Thiam, nous parle des enjeux de ces élections pour le Mali...

Sidwaya(S) : Comment se déroule la campagne ?

Racine Thiam(R.T) : Elle se passe très bien, dans un climat apaisé. Chacun arrive à la battre comment, il le souhaite. Souvent, les débats sont durs, mais, c'est pour la bonne cause. Le pays est arrivé à un moment de son histoire, où, la vérité doit transcender le mensonge, où nous devons prendre une dynamique pour le développement du pays. Nous ne pouvons pas rester dans cet état. Le Mali vaut mieux que tout cela.

Ces 5 dernières années, ont été difficiles pour les Maliens, pour nos parents pour les autres pays limitrophes, mais surtout les Burkinabè qui aviez souffert du dysfonctionnement sécuritaire que notre pays connait. En tant qu'opposition républicaine, nous pensons que le moyen d'en finir avec cette situation, c'est par les urnes.

Et, dimanche, le peuple malien est appelé à aller voter massivement pour le candidat Soumaïla Cissé pour qu'enfin, nous puissions devenir un pays correctement géré avec une gouvernance sans reproche. Ceci, en vue de rassurer nos partenaires de la sous-région et étrangers. Mais surtout le peuple malien qui a tant souffert, parce qu'il y a eu près de 3000 morts dans cette crise.

Tous les jours, ce sont des jeunes maliens qui tombent. Donc, il est important que toutes les mesures soient prises pour mettre fin à cela. Et, cela commence le dimanche 29 juillet prochain avec l'élection de Soumaïla Cissé.

S : L'opposition parlait de fraude sur le fichier électoral. Vous disposez désormais d'un fichier sûr pour aller à une élection transparente ?

R.T : Avec un gouvernement comme le nôtre, nous ne pouvons jamais être sûr. Lorsqu'un gouvernement a géré un pays avec désinvolture pendant 5 ans, se lève à quelques mois des élections pour vouloir les gagner, il n'a que la fraude, pour pouvoir le faire. Nous sommes vigilants. Il reconnait qu'il y a eu des erreurs matérielles, mais, c'est une volonté manifeste de frauder les élections. La communauté internationale est vigilante, et nous ne laisserons pas passer une fraude préparée par ce gouvernement.

S : Les Maliens ont beaucoup d'attentes et dans diverses domaines. Votre parti a l'antidote à tous ces problèmes ?

R.T : Notre candidat a le meilleur programme. Il l'a présenté pendant plus de deux heures. Il est prêt à l'appliquer dès, les premières heures de son quinquennat, si les Maliens nous font confiance. Ce programme a cinq piliers et nous permet d'amorcer véritablement le décollage économique du Mali en rassurant la population et surtout en la permettant, en ce 21e siècle d'avoir accès à l'eau, la santé, l'éducation... Ce sont des choses faisables, et notre équipe en est capable. Ce gouvernement, a montré ces 5 dernières années qu'il ne pouvait pas, donc il faut tourner la page IBK.

S : Pensez-vous à un second tour ?

R.T : Nous sommes des républicains. Dans la Constitution, il est prévu deux tours aux élections. Au soir des élections, nous pensons être en tête, s'il n'y a pas tripatouillage. Nous préparons les deux tours. Mais, nous pensons gagner au premier tour.

S : Votre parti déjà noué des alliances pour une victoire finale ?

R.T : Actuellement, notre président est soutenu par une plateforme consistante de personnalités politiques, des leaders de la société civile comme Tiébilé Dramé, Ras Bat... Ils ont décidé de soutenir dès le premier tour, le président Cissé. Nous avons aussi beaucoup de candidats, si 2e tour, il y'a, ont décidé de venir nous soutenir. Parce que tout le monde a compris, que ce soit ceux qui étaient dans l'opposition originelle, ou qui l'ont rejoint plus tard comme moi. Nous avons compris que le gouvernement et le président ont montré leurs limites. Pour le bien du Mali et de la sous-région, il est important de mettre fin à leur régime.

S : Quelles sont vos chances au niveau de la diaspora ?

R.T : Nous sommes le premier parti de la diaspora. Nous l'avons démontré, lors de nos tournées. La diaspora est très importante dans notre programme de société. Elle est très mobilisée pour mettre fin au régime de Ibrahim Boubacar Kéita (IBK). Nous sommes confiants que dimanche prochain, nous aurons des résultats qui pourront faire espérer les Maliens comme notre slogan qui est de restaurer l'espoir.