Cote d'Ivoire: Déguerpis de Port-Bouët Abattoir - "Playdoo Ci" et l'Ambassade des USA offrent des vivres et non-vivres aux sinistrés

Suites aux pluies diluviennes qui se sont abattues récemment sur la ville d'Abidjan, les 18 et 19 juin 2018, le gouvernement a décidé de la destruction des constructions réalisées dans les bassins d'orage et sur les ouvrages de drainage, ainsi que le déguerpissement des personnes vivant dans les zones à risques. Les populations vivant à Port-Bouët Abattoir, à la lisière de la lagune, en ont fait les frais depuis le 2 juillet 2018.

Pour Daniel Langenkamp, conseiller-presse et des affaires publiques et culturelles, représentant de l'Ambassade des États-Unis, ce qui est important c'est la capacité de résilience de ces populations face à ces événements.

L'Ong Playdoo Côte d'Ivoire et ses partenaires, notamment l'Ambassade des États-Unis et des Ong nationales (Soleil-réconciliation-aide aux femmes démunies, Fad, Djiguila) ont offert des vivres et des non-vivres aux 929 familles déguerpies (soit 6872 personnes dénombrées) à la lisière de la lagune à Port-Bouët Abattoir. C'était le 21 juillet 2018, dans ladite commune.

