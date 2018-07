Seychelles: Un musicien travaille avec des étudiants pour le maintient des percussions traditionnel de l'île

Les propriétaires d'animaux de compagnie doivent être plus conscients de l'état de leurs animaux et… Plus »

En plus de donner des cours de Moutya, M. Victor aide les écoles à jouer et à apprendre des instruments de musique. Il travaille également avec eux pour des performances bien connues telles que «Moman Kreativite» (Moment créatif) qui se déroule pendant le festival créole au mois d'octobre.

M. Victor est bien connu pour ses chansons créoles patriotiques et a joué un rôle de premier plan dans le respect de la musique et de la culture seychelloises dans la région de l'océan Indien.

Bien qu'il ait une vaste expérience de la musique créole, M. Victor a déclaré: «Je devais retourner dans la communauté et faire des recherches supplémentaires. Je fais cela avec beaucoup de plaisir. J'aime aussi travailler avec ces enfants et j'apprends d'eux.

Le SNA a rencontré M. Victor après un cours de musique avec un plus grand groupe d'étudiants et a été présenté aux 12 apprentis qui venaient pour des cours supplémentaires. (Joe Laurence, Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

Parlant de la participation des étudiants, M. Victor a déclaré: «Ils sont très enthousiastes. Ils sont très désireux de bien apprendre. Certains veulent même leur propre tambour pour pouvoir pratiquer à la maison. J'espère qu'après un certain temps je pourrai prolonger le cours et peut-être faire un spectacle culturel à l'école.

Dans les classes, les enfants apprennent l'importance historique du Moutya et l'origine de ses tambours non seulement de M. Victor mais d'autres historiens en visite. Ils apprennent également les trois différents types de tambours en fonction de leur dimension et du tissu dont ils sont faits et comment, lorsqu'ils sont harmonisés, ils donnent la mélodie du Moutya.

Il a déclaré que l'enseignement aux élèves de l'école primaire de Bel Ombre est plus intensif car ils pratiquent tous les différents aspects de la culture des Seychelles. Comme il vit dans le quartier de Bel Ombre, M. Victor a dit qu'il pouvait passer plus de temps avec les étudiants.

M. Victor a déclaré à la SNA qu'il croit sincèrement dans le partage de ses connaissances avec les plus jeunes. Depuis le mois de janvier, il donne des cours de musique aux élèves du primaire dans les quatre écoles du nord de Mahé - Anse Étoile, Glacis, Beau Vallon et Bel Ombre.

