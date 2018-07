Mali: Polémique persistante et inquiétante sur le fichier électoral

Le parti au pouvoir organiserait-il une fraude électorale ? L'URD en est convaincu et a pris soins d'alerte, le… Plus »

Cette ambiance dans laquelle le Mali prépare les dernières heures d'une élection aussi cruciale que celle de dimanche inquiète Etienne Fabaka Cissoko. Pour le directeur du Centre de recherche et d'analyse politique et économique du Mali, il est impérieux que les différents acteurs s'accordent sur des solutions pour éviter d'éventuelles crises.

Pour lui "certainement que les électeurs de certaines localités ne pourront s'exprimer. Et jusqu'à présent il n'y a pas eu de communication pour dire où le scrutin aurait lieu et où il n'aurait pas lieu. Les questions concernant le fichier, les cartes d'électeurs, l'accessibilité des bureaux ou encore la sécurité, sont toutes des questions qui pourraient provoquer des contestations du scrutin." Mais le chercheur souligne un point positif : "tous les acteurs sont décidés à aller au scrutin".

L'administration du scrutin est assurée par la Commission électorale nationale indépendante, la délégation générale aux élections, et par le ministère chargé de l'administration territoriale. En maintenant la pression sur cette dernière structure, chargée du volet opérationnel et matériel, la coalition de l'opposition veut attirer l'attention sur tous ses soupçons. "L'élection est envisagée dans un contexte sécuritaire très difficile déjà", rappelle Baba Dikono, chercheur à l'Institut d'Etudes de Sécurité au Mali.

Au Mali, le fichier électoral fait toujours polémique à moins de cinq jours de l'élection présidentielle. La coalition de l'opposition dont le chef de file, le candidat Soumaïla Cissé, annonçait l'existence d'un fichier électoral parallèle, maintient son doute quant à la fiabilité dudit fichier électoral. Elle a d'ailleurs boycotté la rencontre avec les représentants des candidats initiée ce mardi 24 juillet par le ministre de l'Administration territoriale. Lui assure de son côté qu'il n'existe qu'un seul fichier fiable. Une situation de plus en plus inquiétante à l'approche du scrutin du dimanche.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.