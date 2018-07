Tunisie: Du pain sur la planche

En effet, beaucoup de travail attend le nouveau conseil municipal de Zarzis. Le principal défi, à relever à l'heure actuelle, est inhérent à l'environnement. «Les réseaux d'assainissement et la station d'épuration sont en panne depuis trois mois ! Ainsi, les eaux usées, non purifiées et non dépolluées, déversées dans la mer, en pleine saison estivale, constituent un risque et un danger pour les baigneurs. Une gorgée d'eau de mer en face d'une station de refoulement cause une diarrhée», nous confie le maire de la ville, qui est médecin de profession.

«L'Agence de protection et d'aménagement du littoral (Apal) a, de son côté, coordonné avec les forces de sécurité pour saisir et confisquer les parasols, tables et chaises installés sur la plage, sans mettre au courant la municipalité ! Et jusqu'à présent, on applique la politique deux poids deux mesures pour accorder des autorisations aux riverains, en dépit de la réunion tenue, à l'occasion, à Djerba, en présence du gouverneur de Médenine et du P.-d.g. de l'Apal», enchaîne-t-il.

Et d'ajouter : «Quant à la circulation, notamment dans le centre-ville et la zone touristique, elle est asphyxiante avec le retour des travailleurs à l'étranger et des estivants. L'endroit où se garent les taxis, juste en face de deux écoles primaires voisines, sur l'artère principale qui mène à Djerba, bloque le trafic. Par conséquent, à partir du 4 août, le stationnement dans cette zone sera interdit et un autre emplacement commode a été déjà aménagé à l'occasion. La pollution sonore et les cabrioles des hordes de jeunes motocyclistes à longueur de journée posent aussi problème... ».

Apparemment mal à l'aise, le maire de la ville n'a pas caché son mécontentement face la situation qui sévit actuellement... Et il a promis de se donner à fond, sans répit et d'appliquer la loi sans réserve, et ce, en collaboration avec tous les membres du conseil. Ainsi, pour ne pas faire cavalier seul, il a invité les correspondants des médias à couvrir les événements objectivement et en toute transparence, de critiquer, de proposer des idées et des solutions. Mais surtout de puiser l'information d'une source fiable. «Dans ce contexte, c'est le maire de la ville qui reste toujours le premier responsable ou le porte-parole reconnu par les membres du conseil», a-t-il rappelé.