Tunisie: Le touriste tunisien paye trop cher !

Aujourd'hui la situation s'est considérablement améliorée. Mieux encore : les parties officielles évoquent une saison touristique exceptionnelle. Des records en matière d'arrivées touristiques devraient être enregistrés d'ici la fin de l'année 2018. Mais paradoxalement, ce sont les Tunisiens qui seraient en train de payer le prix quand la demande étrangère sur les hôtels tunisiens bat son plein.

Faisant le tour des agences de voyage tunisiennes et explorant leur offres dites promotionnelles, on s'aperçoit que passer, même un weekend, dans l'un des hôtels de la côte tunisienne pendant cette haute saison coûte les yeux de la tête pour un Tunisien appartenant à la classe moyenne.

En effet, les hôtels quatre étoiles, catégorie la plus demandée par le vacancier tunisien, sont très chers et parfois inabordables pour un couple ou une famille de trois ou quatre membres. En moyenne, les Tunisiens doivent dépenser au moins 110 dt par personne pour passer une nuitée à Hammamet ou à Sousse en demi-pension même s'il s'agit d'une offre promotionnelle. Les prix grimpent au-delà de 180 et 200 dt pour les hôtels luxueux dans les grandes villes touristiques en All inclusive.

A titre d'indication, une famille tunisienne de quatre membres doit dépenser pas moins de 3000 dt pour passer une semaine dans un hôtel quatre étoiles en demi-pension.

A ceci s'ajoutent les frais de déplacement, les dîners dans les restaurants, les excursions... Des sommes extrêmement élevées pour un service qui n'est pas toujours au rendez-vous et qui ne répond souvent pas aux attentes des vacanciers tunisiens.

Par exemple, un hôtel de renom à Sousse propose des prix à partir de 225 dt par personne pour une seule nuitée en formule logement petit déjeuner. Tout calcul fait, un couple tunisien devra payer plus de 2500 dt pour passer cinq jours sous le soleil de Sousse, mais le confort ça se paye !

Il faut noter également que certains hôtels trois étoiles de luxe proposent des prix abordables variant entre 60 et 90 dt par personne pour une seule nuitée, un tarif en deçà du coût moyen des nuitées et qui remet par conséquent en question la qualité des prestations et des services assurés.

Les touristes étrangers, une autre paire de manches !

Si les touristes tunisiens se plaignent des prix jugés très chers pour des prestations qui sont, parfois, médiocres, les touristes étrangers profitent des tarifs peu chers des séjours dans les hôtels tunisiens. Ce sont les négociations interminables entre les responsables tunisiens et les grands tour-opérateurs européens qui ont abouti à la reprise des marchés touristiques classiques comme la France, l'Allemagne et la Belgique mais au détriment de la marge bénéficiaire des hôteliers.

En effet, à la lumière de la crise qui a frappé le secteur touristique tunisien après les attentats de 2015, les parties officielles tunisiennes représentées par le ministère du Tourisme et l'Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) se sont lancées dans une stratégie de séduction des tour-opérateurs internationaux qui ont boudé la destination ces dernières années en consentant un rabais sur les tarifs et en proposant des séjours à forfait au détriment des marges de bénéfice des hôteliers.

L'objectif était de convaincre à tout prix le maximum de tour-opérateurs de reprogrammer la destination Tunisie et c'est ce qui explique en grande partie ces prix très bas.

Aujourd'hui, en pleine saison estivale, le célèbre tour-opérateur international Thomas Cook propose aux vacanciers européens des séjours d'une semaine en Tunisie tout compris (vol, hébergement, déplacement...) à partir de 262 euros par personne ! Ces tarifs ne dépassent en aucun cas les 600 euros pour une semaine de rêve dans un hôtel tunisien de luxe.

On aura compris que pour le vacancier tunisien, trouver un bon hôtel avec un service respectable et un budget moyen est devenu une équation quasi-impossible, surtout avec la détérioration de son pouvoir d'achat. On préfère alors se tourner vers d'autres alternatives. Location d'une maison ou d'un appartement pieds dans l'eau ou un voyage vers une destination bon prix s'avèrent être la solution idoine pour certains.