Congo-Kinshasa: Football transfert - Chancel Mbemba quitte Newcastle pour Porto

Acquis à douze millions d'euros en septembre 2014 par Newcastle, l'équipe anglaise le laisse partir pour Porto pour un montant de 6,5 millions d'euros, trois ans après. Fils d'Edouard Mbemba, ancien gardien de but, et d'Antoinette Mangulu, ancienne basketteuse internationale de la RDC, Chancel Mbemba relance donc sa carrière et découvre un quatrième championnat après la RDC, la Belgique et l'Angleterre.

C'est après trois saisons qu'il décide de changer d'air, lui qui visiblement n'entrait plus dans la philosophie de l'entraîneur espagnol des Magpies, Rafael Benitez. La saison 2017-2018 a particulièrement été éprouvante pour le capitaine de l'équipe nationale de la RDC qui compte quarante-deux sélections. Il n'a disputé que neuf matchs dont cinq titularisations sur trente-trois matchs. Des clubs se seraient manifestés tels Celtic de Glasgow en Ecosse, Anderlecht de Belgique qui voulait récupérer son ancien défenseur, etc. Mais à la fin, il a pris la route de Lisbonne. C'est, d'ailleurs, dans cette ville qu'il avait découvert en 2015 la Ligue des champions lorsqu'Anderlecht s'opposait à Benfica en 2013.

Le capitaine des Léopards de la RDC s'est engagé, le 23 juillet, avec le club portugais jusqu'en 2022. Déterminé, l'ancien joueur du FC MK de Kinshasa, d'Anderlecht de Belgique et de Newcastle est venu gagner des titres, disputer les compétitions européennes dont il n'a plus goûté depuis qu'il avait quitté la Belgique pour la Premier League.

« C'est une grande fierté pour moi car je sais, tout le monde connaît le FC Porto. Je suis très heureux d'être ici, c'est un rêve que j'ai eu depuis que j'étais en Afrique et j'ai vu les matchs du FC Porto en Ligue des champions, je connais les grands joueurs qui y sont passés et je veux montrer que je suis capable... Je vais travailler pour gagner ma place, parce que je préfère avoir de la compétition. Je veux donner tout ce que j'ai pour montrer ce dont je suis capable de faire... » Ce sont les premiers mots publics de Chancel Mbemba sur le site web officiel de FC Porto, son nouveau club.

