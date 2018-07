Congo-Kinshasa: Présidentielle - Jean-Pierre Bemba milite pour une candidature unique de l'opposition

Dans une interview accordée le 24 juillet à la presse internationale, le leader du Mouvement de libération du Congo (MLC) s'est dit prêt à s'effacer éventuellement au profit du candidat que sa famille politique, dans son ensemble, aura choisi pour s'engager dans le challenge présidentiel.

Quoiqu'en attente du verdict sur l'affaire de subordination des témoins pour laquelle il avait été condamné en première instance, Jean-Pierre Bemba, acquitté par la Cour pénale internationale sur la principale cause liée aux crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, pense poser sa candidature à la prochaine présidentielle. Il refuse sagement d'aborder le sujet, tenu par un devoir de réserve, mais assure tout de même quant à sa prétention légitime à briguer la magistrature suprême si les Congolais lui faisaient confiance.

Dans une interview accordée le 24 juillet à "Radio France internationale", la toute première depuis son acquittement, l'ancien vice-président congolais croit avoir de bonnes raisons de postuler à la présidence de la République. « Parce que je considère que ce pays a un défi, c"est-à-dire sortir un peu de cette contradiction où vous avez un pays qui est très, très riche et avec une population qui est extrêmement pauvre. Je pense que la population mérite un autre type de gouvernance dans ce pays », a-t-il lancé à des journalistes qui tenaient à lui tirer le vers du nez. Il estime que les dix années passées en tôle l'ont assagi et, par conséquent, refuse de faire de sa candidature une obsession. Il se dit prêt à s'effacer éventuellement au profit du candidat que l'opposition, dans son ensemble, choisira pour s'engager dans le challenge présidentiel. « Si ce n'est pas moi, je soutiendrais le candidat qui sera désigné par l'opposition », avance-t-il en mettant une emphase particulière sur l'unité de l'opposition.

Jean-Pierre Bemba entend, dès son retour d'ici au 1er août, prendre langue avec ses pairs de l'opposition afin de dégager un consensus à ce sujet. «J'espère bien rentrer dans mon pays d'ici au1er aout, rencontrer les différents responsables de l'opposition et pouvoir dialoguer avec eux, leur expliquer que nous n'avons pas le droit, pour ce pays et pour ce peuple, de nous diviser », a-t-il martelé. Sans ambages, il a déclaré militer pour une candidature unique de l'opposition tout en espérant que le temps restant sera mis à profit pour atteindre cet objectif.

"L'alternance absolument par la voie des urnes"

Parlant des élections, le leader du MLC a émis quelques doutes sur leur crédibilité et leur transparence, au regard des réserves émises par l'opposition avec, à la clé, la question du fichier électoral dit corrompu où plus de dix millions d'électeurs sont sans empreintes digitales, y compris la controverse que continue de susciter le recours à la machine à voter. « Il n'est pas dans l'intérêt de la Céni d'avoir des élections dont les résultats au lendemain soient contestés. Il faut absolument nous trouver une solution à ces questions. Et je suis prêt à dialoguer avec l'opposition et la Céni pour qu'on trouve une solution. Dans l'intérêt de tout le monde, il faut que ces élections soient crédibles et qu'elles soient transparentes », a-t-il ajouté. Et d'enchaîner : « Si on veut des élections apaisées, il faut que tout le monde puisse accepter les conditions dans lesquelles elles se déroulent. Mais à l'heure actuelle, ce qui se passe ne va pas dans le sens de l'apaisement ».

L'alternance, si jamais elle peut se réaliser en RDC, elle le sera forcément de manière démocratique, par la voie des urnes, a noté Jean-Pierre Bemba. Une manière de confondre ceux qui lui prêtent des intentions de fomenter une rébellion aux fins de renverser le régime en place. Le recours aux armes n'a plus jamais effleuré son esprit. Et dans l'hypothèse où le processus électoral tournait mal et n'était pas crédible, il pense utiliser tous les moyens que le droit offre, c'est-à-dire d'aller en justice, de porter cela au niveau tant national qu'international et faire valoir les droits des Congolais à ce niveau-là. « Depuis 2003, le MLC a quitté son statut de mouvement politico-militaire, s'est inscrit comme parti politique jusqu'à aujourd'hui. Donc la question des armes a été résolue définitivement en juillet 2003, lorsque nous avons rejoint et réunifié le pays, réunifié les armées, réunifié l'administration. Et aujourd'hui, pour nous, c'est le combat et il est démocratique et je pense, un combat au niveau des urnes », a conclu l'ex-challenger de Joseph Kabila à la présidentielle de 2006.