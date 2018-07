Congo-Kinshasa: Environnement - La Graine d'Ortie organise un festival du jardin

L'événement présenté comme le premier du genre, le 17 juillet à Amaryllis, et initialement prévu du 28 août au 2 septembre, se tiendra finalement du 18 au 24 septembre à l'Académie des Beaux-arts autour de plusieurs pépiniéristes, horticulteurs, jardiniers et fleuristes de la ville de Kinshasa décidés à enseigner aux Kinois de tous âges l'amour et la passion des plantes.

« Créer un événement qui permettrait aux Kinois d'apprendre à connaître les horticulteurs et leur passionnant métier », telle était la motivation de l'initiatrice du Festival du jardin. Les amis des plantes se réjouissent d'avoir trouvé une vraie alliée en Ortie Marise Matomba, cette jeune entrepreneure à la main verte qui a le bonheur, curieusement, de porter le nom de cette plante bien connue aux multiples vertus.

En effet, c'est en côtoyant les horticulteurs que l'administrateur gérant de La Graine d'ortie affirme s'être suffisamment rendu compte d'énormes difficultés qu'ils éprouvent à écouler leurs produits au quotidien. Dès lors, le Festival du jardin, d'abord consacré à l'exposition des plantes, pourrait, de l'avis d'Ortie, « aider les horticulteurs à accéder à certains marché qui leurs sont d'ordinaire inaccessibles ».

Pépiniéristes, horticulteurs, jardiniers et fleuristes vont occuper le jardin de l'Académie des Beaux-arts afin d'y présenter leur savoir-faire mais ce n'est pas tout. En effet, eu égard aux enjeux écologiques de l'heure, Ortie a pensé qu'il était important d'aborder les grandes questions environnementales. Aussi, le Festival du jardin est voulu comme un lieu d'échanges au travers quatre ateliers participatifs sur la protection de l'environnement. Le réchauffement climatique va donc s'inviter à l'événement. L'occasion sera propice, a pensé Ortie, de commencer « à inculquer la culture de la botanique dans la conscience de la population de sorte qu'elle se répercute sur l'urbanisme de la ville ». Que pourrait-on souhaiter de mieux qu'une Kinshasa verte pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique ?

Une journée scolaire programmée

Comme la rentrée aura eu lieu quelques semaines plus tôt, La Graine d'Ortie et ses partenaires, parmi lesquels se compte l'association les Amis de la nature et des jardins (ANJ); ont pensé à une journée scolaire. La porte du Festival du jardin sera ouverte aux élèves de différentes écoles de la ville. Au marché aux plantes, ils auront droit à des cours particuliers de botanique en suivant le fil de l'exposition où ils découvriront toutes sortes de plantes, y compris les fleurs ornementales qui ravissent la vue et pour lesquelles des astuces d'entretien seront donnés aux élèves intéressés. Il n'en manquera sûrement pas car le spectacle vaudra bien le détour. À ce propos, Ortie a déjà averti que « tous les spécialistes des fleurs, jardiniers, horticulteurs, fleuristes, etc., exposeront leurs plantes et fleurs dans le but de promouvoir la beauté du jardin dans toute sa splendeur ».

Outre les échanges, Ortie a jugé l'occasion du festival propice « à engager un plaidoyer en faveur de la protection de l'environnement pour le bénéfice des professionnels du secteur des plantes et fleurs ornementales », a-t-elle fait savoir.

Ce moment sera le bienvenu pour les encourager à resserrer leurs liens autour d'une cause commune et de créer une synergie efficace à l'instar de celle créée autour de l'événement. En effet, parmi les grands partenaires qui accompagnent La Graine d'Ortie pour l'organisation de ce festival, se trouvent l'ANJ dont elle est un membre, Roots, le magasin horticole mais aussi Genicell Technologies et Task Force. Dans l'équipe qui s'active à la préparation, l'on retrouve notamment Saouda Balde qui gère le portefeuille du festival et l'architecte Henoc Ongunda chargé de la coordination.