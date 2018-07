Afrique: Affaires - La septième édition d'Africa CEO forum se tiendra au Rwanda

Kigali accueillera l'événement du 25 au 26 mars 2019, a-t-on appris d'un communiqué des organisateurs de ce rendez-vous.

Africa CEO forum est une rencontre internationale réunissant des décideurs politiques, économiques et financiers du secteur privé africain.

Le fondateur et président d'Africa CEO forum, Amir Ben Yahmed, affirme que le Rwanda, pays situé entre l'Afrique de l'est et du centre, dispose de plusieurs atouts pour abriter cette rencontre des grands décideurs du continent.

« Cette septième édition se déroulera donc au cœur du continent, au Rwanda, pays à la fois francophone et anglophone, dont le dynamisme économique et le modèle de développement axé sur l'éducation, l'innovation et la performance sont le parfait reflet des valeurs du Africa CEO Forum », explique-t-il.

La sixième édition d'Africa CEO forum a mobilisé cette année plus de mille six cents personnes à Abidjan, la capitale économique de Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur les thématiques telles l'économie numérique, la promotion de l'innovation et des startups, la mise en valeur des ressources naturelles en Afrique, l'accès à internet, la gouvernance, les investissements.

Trois chefs d'Etat africains ont pris part à cette rencontre, notamment Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, Nana Akufo-Ado du Ghana et Emmerson Mnangagwa du Zimbabwe. L'on a noté aussi la présence de l'ancien président nigérian, Olusegun Obasanjo, et de plusieurs chefs d'entreprise.