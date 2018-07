Tunisie: En vaut-elle la chandelle ?

Cette échéance régionale qui succède à la Coupe de l'Uafa n'a pas, à l'instar de son ancêtre, une réelle valeur sportive. Et pour appâter les décideurs des grandes écuries arabes, à l'instar des trois clubs tunisiens, l'EST, le CSS et l'ESS, ou encore Al Ahly du Caire, l'ES Sétif et l'USM Alger, pour ne citer que ces équipes, les organisateurs de la joute arabe ont mis la barre très haut en termes de prix gagnés.

L'Espérance Sportive de Tunis, tenant du titre, a empoché l'année dernière la coquette somme de 2,5 millions de dollars. Sauf qu'en faisant ce choix, les dirigeants et le staff technique se sont privés de l'intersaison. Ils ont gagné en échange 2.5 millions de dollars, mais la fatigue a fini par les rattraper par la suite en cours de saison où ils ont remporté un titre sur trois, en conservant leur titre de champion de Tunisie. Parallèlement, ils ont échoué en Coupe de Tunisie et, surtout, en Ligue des champions.

Ce n'est pas que la participation à la Coupe arabe des clubs qui a constitué la cause principale de l'échec des «Sang et Or» en Coupe de Tunisie et en Ligue des champions africaine, mais elle y a contribué.

C'est que le choix de la date de la tenue de cette compétition a coïncidé avec la période d'intersaison. Comme le calendrier de la Ligue des champions n'est pas d'ores et déjà approprié pour les pays d'Afrique du Nord, la participation à la joute arabe n'a fait qu'accentuer la fatigue, ce qui s'est répercuté négativement sur la condition physique des joueurs d'autant que l'entraîneur «sang et or» de l'époque, Faouzi Benzarti, utilisait un groupe de 15 joueurs en moyenne. La succession des matches et l'absence d'une véritable intersaison ont fini par mettre à genoux les joueurs.

La mauvaise aventure du CA

Si les «Sang et Or» ont tiré profit de leur participation à la Coupe arabe des clubs, ce n'est pas le cas de leur voisin. Après un début d'exercice chaotique, le Club Africain a sauvé sa saison en remportant la Coupe de Tunisie et en terminant deuxième au classement final du championnat.

Avec ces deux performances, les Clubistes africains auraient clôturé sur une note positive. Sauf qu'ils ont décidé de prendre part aux matches barrages de la Coupe arabe des clubs et n'ont pu se qualifier au premier tour de la compétition.

Bref, le seul vrai attrait de la joute arabe est d'ordre financier. Ça ne vaut le détour que pour empocher quelques dollars de plus. A condition bien sûr que la compétition se joue en dehors de l'intersaison et de s'assurer aussi que l'équipe qui y participe a les moyens d'aller de l'avant. Sinon, ça ne sert à rien d'y participer.