Tunisie: Kasraoui se rapproche

Il ne reste plus qu'à élucider le cas de Othman Saïdi. Le meilleur buteur de la Ligue 2 et du CSHL entre autres (il a été l'un des artisans de l'accession) tient à changer d'air.

Les pourparlers vont bon train et il est fort probable qu'un terrain d'entente soit trouvé pour que Kasraoui quitte le CAB au profit du CSHL. Toujours à propos des nouvelles recrues, deux autres joueurs ont signé des contrats de trois saisons avec l'équipe de la banlieue sud, en l'occurrence l'ex-pivot du Sporting Club de Ben Arous, Hassine Mansour, et Rabi Bouzid, un jeune attaquant.

Mais la cerise sur le gâteau serait le recrutement du gardien de but du CAB, Hamdi Kasraoui. On sait que ce dernier n'est plus titulaire dans le club du Nord, ce qui le pousse à aller voir ailleurs. Des contacts ont été établis entre le joueur et les responsables du CSHL pour un éventuel recrutement.

Un joueur qui a déjà porté la casaque du CSHL refait surface et revient au club de la banlieue sud. C'est de Zied Ziadi qu'il s'agit. L'enfant du Club Africain qui a ensuite évolué au CSHL puis au CSS avant de partir au Bahreïn pour jouer avec le club de Moharrak revient chez les «Vert et Blanc». Il a signé un contrat d'une saison.

