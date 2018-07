Tunisie: «Nous ne jouerons pas sur la défensive»

Par ailleurs, on croit savoir que l'international de l'ESS, Rami Bédoui, ne compte pas continuer avec son club pour le compte de la saison 2018/2019. Il serait intéressé par une aventure avec l'Espérance Sportive. Affaire à suivre.

On comprend bien que l'Espérance de Ben Yahia ne refusera pas le jeu. Au contraire, elle va sûrement exploiter à bon escient les espaces qui seront laissés par un adversaire contraint de jouer son va-tout et prendre le maximum de risques en attaque.

Et bien que le timonier de l'Espérance n'ait rien laissé filtrer sur la formation à aligner à Kampala ni sur la tactique à adopter, il a quand même donné des signes sur ses intentions. «Nous allons essayer de profiter de la pression qui sera mise sur notre adversaire dont le duel avec notre équipe sera décisif pour lui. Du coup, nous aurons nos arguments et nos moyens pour le surprendre dans son antre».

Pour ce qui est de la défense, l'absence de Sameh Derbali et du pivot Franck Kom ne devrait pas nous handicaper outre mesure. Des solutions existent et nous verrons plus clair au terme de notre dernière séance de demain à Kampala. Je ne vous cache pas que le compartiment arrière constitue un souci pour moi, surtout en ce qui concerne les arrières latéraux. Mais avec le rétablissement et la récupération de Iheb Mbarki, Ali Machani et Aymen Ben Mohamed les choses iront pour le mieux à l'avenir».

C'est d'ailleurs ce que l'on peut déceler du point de presse donné, avant-hier, par Khaled Ben Yahia qui a précisé que «l'Espérance jouera à Kampala avec l'esprit de défendre sa notoriété, tout en restant sur ses gardes défensivement car l'adversaire ougandais a prouvé qu'il sait ce qu'il fait sur un terrain de football. Son jeu est réfléchi et ses automatismes sont bien huilés. En témoignent les buts qu'il marque à chaque match et sa victoire devant Al-Ahly.

