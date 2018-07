Tunisie: Priorité à la première ligne...

L'étape de Sfax touche à sa fin. L'équipe de Tunisie effectuera sa dernière séance d'entraînement au soir de ce vendredi. L'effectif affichera complet au stage de Sousse qui démarrera au début de la semaine prochaine avec le retour de Omar Agrebi aux entraînements.

Geste apprécié

La récente visite du gouverneur de Sfax, accompagné par d'autres responsables régionaux, au lieu du stage de l'équipe de Tunisie, a été largement appréciée par tous les membres de la sélection nationale. Le gouverneur n'a pas manqué d'adresser tous ses encouragements au staff technique et aux joueurs.

D'autre part, nous avons enregistré avant-hier la visite d'une délégation restreinte effectuée au cours de la séance d'entraînement, composée de l'ex-président de la Ligue Sud-Centre, Fethi Gargouri, l'une des figures emblématiques du volley-ball national, Yassine Touati, le célèbre joueur pro du club français Chaumont et engagé dernièrement par un club irakien de la Série A, en enfin l'entraîneur et ex-international du CSSfaxien, Hamadi Hachicha.

Beach-volley : la paire Bel Hadj Salah-Arafet triomphe à La Marsa

Le circuit national de beach-volley faisait dimanche dernier escale à La Marsa et s'est déroulé dans une ambiance de fête avec la forte présence des fans de la discipline. Le tournoi regroupant huit paires s'est soldé par la victoire de Chouaïb Bel Hadj Salah et Naceur Arafet qui ont battu en finale Amine Lengliz-Alaâ Sammoud sur le score de deux sets à zéro.

Victorieuse du match de classement qui s'est limité à un seul set 21-14, la paire Wael Korbi-Slim Ben Hassen a obtenu la troisième place. Son adversaire, le duo Seïf Lemjid-Bilel Ben Hsine, a terminé en quatrième position.

Les cadets et les cadettes à court d'arguments

Les résultats de nos deux équipes nationales cadets garçons et filles au terme de leur participation aux Jeux africains d'Alger sont là, bien en deçà des attentes, ce qui met à nu certaines défaillances et une préparation insuffisante et marginalisée.

Les deux tournois de volley-ball des JA de la Jeunesse sont considérés par la Cavb en tant que Championnats d'Afrique des nations qualificatifs pour le Mondial 2019.

L'équipe masculine n'a pu rester au sommet de la pyramide et vient d'en faire l'amère expérience.

Championne de la précédente édition de la CAN tenue à Kélibia en 2016, l'équipe a marqué une chute. Il a suffi que les protégés de Anis Mallek subissent une première défaite face aux Nigérians, lors de la journée inaugurale, pour que tout soit remis en question. La victoire acquise, lors du dernier round du tour préliminaire, ne pouvait pas donner l'impression d'un retour tunisien en force puisque l'adversaire gambien fut incapable de faire le poids face à n'importe quelle équipe...

La victoire facile et attendue au détriment d'un tel modeste participant a permis à l'équipe de Tunisie de terminer au seconde position de sa poule, synonyme de qualification aux demi-finales ; là, les Tunisiens n'ont pu qu'opposer leur courage en s'inclinant devant les Egyptiens sur un score sans appel. Quasiment hors course du titre, l'équipe tunisienne devait sauver l'honneur et défendre ses chances pour l'octroi de la médaille de bronze. Chose faite en venant à bout de son homologue algérienne sur un score net. Issue logique pour une équipe de Tunisie qui a perdu son titre et la qualification au Mondial. On ne cherche pas un coupable auquel on fera assumer la responsabilité de la débâcle.

L'équipe comprend d'excellentes individualités, de l'avis des connaisseurs, mais il suffit d'un rien pour que la machine se dérègle. On ne peut pas se permettre de bons résultats si le travail ne s'effectue pas d'une façon régulière et permanente et non avec quelques rassemblements ici et là de courte durée et à l'approche de chaque échéance. Pour les filles, rien n'a marché. Ce ne fut qu'une déception. Terminer en cinquième et dernière place de l'épreuve africaine traduit la vraie image de notre volley-ball féminin qui a beaucoup perdu de son ampleur.