Ile Maurice: Mare-d'Albert - Quand des habitants se font «role models»

C'est vers 10 heures que The Profit Hunter a foulé le sol mauricien ce jeudi 26 juillet. Sa mission :… Plus »

«Beaucoup de personnes viennent ici pour se détendre et aussi pour s'adonner à leurs activités physiques. Donc ce serait mieux d'avoir des bancs neufs et des points de lumière afin qu'elles puissent profiter de ce lieu jusqu'à tard dans la nuit», ajoute notre homme.

Chetanant Panchum souligne que les fruits et légumes sont consommés par les habitants. «C'est une façon de garder notre environnement propre et, en même temps, nous avons plein de choses pour notre propre consommation», dit-il. Ainsi, les gens sont également intéressés à fréquenter l'endroit.

Parmanand Bundhoo et Chetanand Panchum ont planté des légumes fins ainsi que des filants comme la calebasse, des piments, et des arbres fruitiers tels le bananier, le jacquier, vavang, entre autres.

Pour mettre un terme à ce problème, les résidants demeurant près du parcours de santé ont décidé de prendre en main l'entretien de l'endroit. Et ils ont commencé à cultiver des fleurs, des légumes et ont planté des arbustes. Pas besoin non plus d'attendre les autorités pour le nettoyage.

