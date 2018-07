Ile Maurice: L'avion «le plus léger au monde» fait les yeux doux à Maurice

Raul Villaron, Vice-President Sales, Middle East and Africa, d'Embraer, a également mis l'accent sur les avantages de cet avion. Notamment en termes de consommation de carburant et aussi en termes de coûts d'entretien. «Le Brésil a beaucoup de similarités avec l'île Maurice.

Le Chief Executive Officer d'Air Mauritius (MK), Somas Appavou, a vite fait de comprendre les atouts de l'avionneur brésilien. L'E190-E2 est plus petit qu'un Boeing et peut donc faire des voyages plus fréquents sur des dessertes sur lesquelles mise MK.

