Madagascar: Des critiques et des remarques justifiées

Quitter un parti où on a occupé de hautes fonctions pour ne pas sombrer avec lui, est un pari qui risque de ne pas être payant. L'histoire fourmille d'exemples d'hommes politiques ayant agi de la sorte, mais ceux qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu sont peu nombreux, et pour arriver à effacer le passé, il faut être un homme d'une grande valeur. L'ancien ministre de l'éducation Paul Rabary s'engage dans cette voie et croit en son destin.

L'exemple que l'on a en tête est celui d'Emmanuel Macron. Mais Celui qui est devenu le sixième président de la Ve république n'était pas un homme de parti et il a toujours manifesté son indépendance vis-à-vis de François Hollande. Il a su dire ses vérités quand cela était nécessaire et se trouver en contradiction avec le gouvernement dont il était membre.

Il a su valoriser son image d'homme politique différent de celui de tous ceux qui l'entouraient. Il a démissionné au moment opportun, un an avant l'élection présidentielle. La démarche avait été jugée hasardeuse par beaucoup d'observateurs, mais il avait également avec lui beaucoup de personnes convaincues.

Son mouvement a pris de plus en plus d'ampleur et la marche du candidat vers l'Elysée s'est faite de manière triomphale. Le parallèle avec l'ancien ministre de l'éducation ne peut pas s'établir car ce dernier n'a jamais fait entendre sa différence au sein du parti présidentiel. On n'arrive pas à comprendre pourquoi son départ du HVM n'intervient qu'aujourd'hui.

Les critiques et les remarques qu'il fait à propos de son ancien parti sont justifiées, mais sa démarche paraît hasardeuse. Elle s'apparente à une déclaration de candidature à l'élection présidentielle. On ne sait pas s'il va arriver à convaincre les citoyens de sa bonne foi. Mais s'il a décidé de s'affirmer, il croit en son étoile.