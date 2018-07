Madagascar: Hippisme - L'Oiseau Bleu prend sa revanche

Dans la deuxième course qui servait de support au quinté spécial, l'apprenti Roméo Radotiana a fait sensation en conduisant à la victoire Madona devant une farouche opposition,conduite par Pistolet Flamme qui termine deuxième devant Kalvernium, Litissia et Kibaovola lors d'une arrivée dans un mouchoir de poche.

La quatrième course réservée aux chevaux des catégories I et II était un vrai régal avec cette belle revanche prise par L'Oiseau Bleu avec la montée de Nicot Ramiliarimanga. Une fin de course magnifique qui lui a permis de coiffer Mascotte de Star pourtant confiée à Patrick Rakotoarivelo.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.