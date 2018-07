Madagascar: Musique urbaine - Mash Manjaka, tout seul comme un grand au Kudéta

C'est parti pour une soirée aux couleurs urbaines avec Mash Manjaka. Ce samedi, le groupe va investir le Kudéta Urban Club.

De la bonne musique et des textes bien réfléchis ! C'est ce qu'offrira Mash Manjaka au menu pour le concert qu'il donnera ce samedi. Une soirée qui s'annonce très prometteuse, du moins, pour les mordus de reggae. Un genre musical que le jeune leader du groupe a choisi pour son message d'unité.

« Le reggae n'est pas qu'un genre musical, c'est un mode de vie à travers lequel on avance ensemble, main dans la main. C'est ce qui m'a séduit dans le reggae. Et il n'y pas trop de différences entre ce que disent les reggaemen dans leurs textes et notre façon de voir les choses. Les valeurs malgaches comme la paix et la fraternité y sont souvent abordées. Dans leurs compositions, les grandes figures du reggae invitent également ceux qui les écoutent à ne pas s'entretuer, à ne pas se mépriser ou à partir chacun de son côté. C'est également le message que j'essaie de transmettre dans mes textes ». Ce samedi, le groupe qui compte près d'une vingtaine d'années de carrière à son actif retrouvera donc le public.

Du hip-hop au reggae. Mash Manjaka voit effectivement le jour en 1999. « On a d'abord commencé avec le hip-hop car c'est ce qui était le plus accessible au public bien qu'on ait déjà commencé à faire du sound system à cette époque. Le plus important c'est que jusqu'à maintenant, on peut et on veut encore continuer le mouvement pour promouvoir la musique urbaine, et les textes qui font appel à la conscience.

A travers la musique, je parle de mes croyances et de mes racines parce qu'il y a ceux qui étaient avant nous, qu'on appelle les « razam-be » (les anciens) et puis nous, Malgaches. Bien avant tout ce qu'on est en train de vivre actuellement, nos ancêtres étaient déjà croyants. Ils étaient convaincus de l'existence d'un créateur en qui on peut demander pardon et qu'on peut remercier. Nos textes œuvrent dans ce sens. Aussi, on aime parler d'unité.

Certes, Madagascar possède dix-huit tribus mais il n'y a qu'une seule Nation malgache. On ne sent pas trop d'unicité dans le pays et c'est notre plus grand problème. Cela se répercute sur plusieurs domaines comme la politique, l'économie et surtout le social. On essaye de traduire tout cela dans nos textes ». Des textes empreints de message sur des rythmes très urbains que les amateurs de musique actuelle apprécieront certainement.