Burkina Faso: Le FMI salue l'accélération de la croissance économique

«Nous leur apportons notre soutien avec des exemples de réussites dans d'autres mais aussi avec un financement et des conseils», a-t-elle laissé entendre. En quittant le Burkina Faso, la représentante résidente va rejoindre le siège du FMI à Washington et travaillera avec le Kenya.

Pour ce qui est des perspectives, la représentante résidente a indiqué qu'il y a un programme de trois ans qui vient de démarrer et qui est une opportunité d'aider le pays à mettre en œuvre les politiques macroéconomiques et les réformes que le gouvernement a à cœur.

«Il y a plusieurs réformes fortes qui ont été faites et qui sous-tendent la croissance et des avancées ainsi que d'autres activités comme l'assistance technique aux autorités pour la mise en œuvre du programme.

En termes de réalisations, elle a relevé la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES) qui a connu des retombées économiques et l'accélération de la croissance économique malgré les chocs que le pays a connus. Elle a dit être satisfaite de ces fondamentaux économiques.

