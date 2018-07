Burkina Faso: Enfants vivant dans la rue - Une convention pour y mettre fin

Le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille a signé, le vendredi 20 juillet 2018 à Ouagadougou, une convention de partenariat avec l'association des maîtres coraniques du Burkina Faso et les foyers coraniques, dans le cadre de l'opération de retrait des enfants en situation de rue.

Chaque enfant protégé est un futur bâtisseur de la nation. A cet effet, le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille a signé une convention de partenariat avec l'association des maîtres coraniques du Burkina Faso et les foyers coraniques, le vendredi 20 juillet 2018 à Ouagadougou.

Cet acte entre dans le cadre de l'opération de retrait des enfants en situation de rue. A l'occasion, l'association a remis à ses 155 maîtres et foyers coraniques, un ordinateur, une imprimante et un copieur.

« Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, dans sa vision de construire une société de paix et de prospérité, a toujours prôné l'implication de tous les acteurs et de toutes les couches sociales dans le processus du développement économique et social de notre chère patrie », a indiqué la ministre en charge de la famille, Hélène Marie Laurence Ilboudo.

Pour elle, ce partenariat scellé est la preuve de l'engagement de l'association des maîtres coraniques et des foyers coraniques aux côtés des pouvoirs publics pour la mise en œuvre efficace et réussie de la stratégie de retrait des enfants et des femmes en situation de rue.

Cette convention, a-t-elle expliqué, consiste à aider les maîtres coraniques qui rencontrent des difficultés de prise en charge de ces enfants, à les maintenir dans les écoles coraniques. Marie Laurence Ilboudo a également promis d'interpeller les parents afin qu'ils s'impliquent résolument dans l'éducation des enfants et de participer financièrement au fonctionnement des écoles coraniques.

Quant au représentant de l'association des maîtres coraniques, Idrissa Kadiogo, il s'est réjoui de la signature de cette convention qui marque, selon lui, une nouvelle ère de collaboration.

Déjà, a-t-il fait savoir, des cartes seront établies pour chaque enfant afin d'identifier l'élève et son maître ou son école coranique. Ainsi, a-t-il noté, il sera plus facile de les encadrer et de retirer de la rue ceux qui n'ont pas de cartes pour les placer dans les foyers d'accueil ou les réintégrer dans leur société d'origine.