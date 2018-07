Congo-Kinshasa: Perversion de la mode - La jeunesse pointée du doigt !

Sous un autre registre, cette façon indécente de s'habiller cause beaucoup d'ennuis aux foyers. Pour mieux le comprendre, il faut faire un tour dans les marchés de la place où une seule remarque étonne. De plus en plus, il manque des habits qui laissent respirer le corps féminin. Une arme de destruction familiale puisqu'à l'exhibition, les couples ne sont plus à l'abri. Car, les médecins ne contrediront pas l'affirmation qui atteste que les hommes sont attirés par la vue. Drôle ? Oui ! Mais regrettable puisque par la même occasion, des avenirs prennent des formes détruites d'une manière anticipée.

D'une remarque à une analyse, l'on peut facilement accoucher d'une réalité indubitable selon laquelle, de nos jours, beaucoup de jeunes gens ne s'habillent plus pour eux-mêmes, mais surtout pour les autres. L'apparence physique chez les jeunes est un élément très important pour s'affirmer dans des milieux où ils sont attendus. La plupart d'entre eux considèrent que cette apparence physique est un élément indispensable pour faire bonne impression et ainsi, arriver à se faire accepter auprès de ceux qui sont réputés pour être des caïds.

