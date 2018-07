Congo-Kinshasa: Joseph Kapika interdit l'importation et la commercialisation des emballages en plastique

Le Ministre d'Etat à l'Economie nationale a, après un délai de grâce accordé aux opérateurs économiques sur le moratoire du Premier Ministre concernant la production et commercialisation des emballages en plastique, constaté que le Décret n'est pas respecté. Il a, à cet effet, annoncé l'interdiction de production et de commercialisation des produits non dégradables.

Il a demandé aux opérateurs économiques de se conformer à la décision du gouvernement. Pour lui, les inspecteurs de son secteur, de l'environnement et du ministère de l'industrie descendront sur le terrain pour faire appliquer la loi. "Il ne faut pas qu'ils exposent notre pays à la catastrophe, il ne faut pas que lorsque le gouvernement a pris une décision qu'ils s'en moquent".

Après le moratoire de 6 mois accordé aux opérateurs économiques concernant la production et la commercialisation des sacs, sachets et autres emballages en plastique, le Ministre d'Etat à l'économie nationale, Joseph Kapika, a effectué une descente dans les grands centres commerciaux de Kinshasa pour s'assurer si cette mesure est en application, explique une dépêche du ministère de l'économie nationale. Au cours de cette visite surprise d'inspection, il a constaté qu'aucun opérateur économique n'a respecté le décret du 30 juin 2017, signé par le Premier Ministre, Bruno Tshibala. Celui-ci, il faut rappeler, interdisait aux usines fabricants des sachets en plastique, à ne plus fabriquer les emballages en plastique pour des raisons de protection de l'environnement et de l'écosystème. A cette occasion, il a une fois de plus appelé les opérateurs économiques au respect de la loi : "Bientôt les inspecteurs industriels, la Police Nationale Congolaise et les inspecteurs de l'environnement seront déployés pour un contrôle sur toute l'étendue de la RDC. Ils seront dotés d'une mission de confisquer et d'incinérer les emballages des récalcitrants. Aussi, ils seront soumis au paiement des amendes et pénalités prévues par ce décret.

Joseph Kapika rappelle, ensuite, que depuis 2017, le Premier ministre avait pris un décret délibéré en Conseil des Ministres après avoir jeté un regard sur les dangers et les conséquences auxquelles est exposée la population congolaise. Il ajoute, si on continue à utiliser les emballages non dégradables, il est évident que les opérateurs économiques assassinent l'écosystème dans la mesure où ils ont une durée d'un siècle sous terre pour qu'ils soient décomposés. Il a fait voir les conséquences que cela entrainent notamment, l'évidence de rendre le sol non fertile, le rétrécissement des cours d'eau et qui finissent par disparaître d'autant plus que la guerre de demain c'est la guerre de l'eau. "Un peuple qui n'a pas où cultiver le champ n'aura pas des nourritures", soutient-il.

Il a fait observer ce que sont devenus les rivières Kalamu et Nd'jili. "C'est à cause des emballages non dégradables notamment, les sachets en plastique de tout genre qui toxiquent les eaux des rivières et les réduisent".

Pour mémoire, aux termes de ce moratoire, il a été interdit d'importer et de commercialiser ces produits qui polluent l'environnement. Un moratoire de six mois constituait pour les opérateurs économiques un délai de grâce pour qu'ils se mettent en ordre. A ce niveau, il y a eu, aussi, un Arrêté Interministériel interdisant la consommation des produits en plastique. Pour l'instant, le délai de grâce a prit fin le 30 juin dernier.

En date du 1er juillet 2018, on ne devrait pas avoir les sachets en circulation. C'est ce qui a poussé Joseph Kapika à descendre sur le terrain pour s'assurer si le décret du Premier Ministre est respecté. "Hier j'ai constaté que personne n'a respecté cette loi", a-t-il déclaré. Il a conclu que ceux qui continuent à importer et commercialiser les plastiques veulent détruire notre sol, notre environnement, ils nous exposent à une misère totale. Pour ne pas cautionner cette intention malveillante des opérateurs économiques, bientôt les ministres de l'Economie, Environnement et Industrie feront la ronde à l'intérieur du pays pour faire respecter les lois de la République.

Il a, en outre, saisi les operateurs économiques à travers la FEC, Copemeco, Fenapec pour qu'ils puissent prendre toutes les mesures nécessaires afin de respecter les lois du pays. "Il est bon qu'ils se plaignent de la détérioration du climat des affaires, mais dès lors qu'ils ne respectent pas nos textes, ils ne participent pas aux climats des affaires. Il ne faut pas qu'ils exposent notre pays à la catastrophe, il ne faut pas que lorsque le gouvernement a pris une décision, qu'ils s'en moquent". Une interdiction formelle d'importer, de commercialiser et de production de toutes ces marchandises non dégradables a été faite après sa tournée.