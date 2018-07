Congo-Kinshasa: Législatives nationales - Pas encore d'engouement aux BRTC

A travers la Ville-province de Kinshasa, six Bureaux de réception et de traitement des candidatures ont été implantés pour recevoir les candidatures issues des partis politiques, des regroupements politiques ou des candidats indépendants.

Pour ne s'intéresser que de la députation nationale, il sied de souligner que l'atmosphère observée sur terrain a été visiblement timide aux niveaux des Bureaux de réception et de traitement des candidatures, les BRTC, installés à travers la Ville-province de Kinshasa. Qu'à cela ne tienne, la plupart des candidats connus et joints d'une manière ou d'une autre, ont laissé entendre qu'ils vont bel et bien déposer leurs candidatures dans le respect du timing imparti par la CENI. Pendant ce temps, les portes des BRTC ouvertes depuis le 25 juillet 2018, seront ouvertes jusqu'au 8 août 2018, sur l'ensemble du territoire national dans le souci de recevoir tous les candidats, non seulement à la députation nationale mais aussi à la présidentielle du 23 décembre 2018.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.