Congo-Kinshasa: Kikwit - Le PNMLS lance un S.O.S pour l'avenir des PVV et de la population

L'avenir des personnes vivant avec le VIH/Sida risque de devenir sombre si des partenaires du Programme national multisectoriel de lutte contre le sida (PNMLS) n'apportent pas un appui consistant à la lutte. C'est ce qu'a affirmé, le 20 juillet 2018, Urbain Bwasele, secrétaire exécutif du PNMLS-Kikwit sur les antennes de la Radio Tomisa du diocèse de Kikwit, province du Kwilu dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo (RDC).

Par ce cri, le PNMLS-Kikwit lance une alerte à prendre en considération et un S.O.S. de nature à inciter tous les partenaires locaux, nationaux et internationaux à voler au secours des PVV et à aider de telle sorte que les activités de sensibilisation et de prévention reviennent avec force sur les rails. Contacté à ce sujet, Bwasele explique : «Il y a beaucoup de difficultés pendant ces jours-ci concernant les activités de lutte contre le Sida. Les ARV que prennent les PVV deviennent de plus en plus rares. Le peu de stock ne va pas dépasser trois mois dans des structures de pris en charge. Des enquêtes que nous avions menées il y a quelques jours révèlent qu'il y a même des ruptures d'intrants qui aident à faire des dépistages volontaires et des tests». Pour lui, il y a aussi le problème de préservatifs qui deviennent aussi rares. «C'est la conséquence logique de la dépendance vis-à-vis des partenaires qui n'agissent pratiquement plus.

Le projet SANRU qui apportait ses contributions ne le fait plus depuis décembre 2017, car cela était arrivé à terme. Nous apprenons qu'il y a un autre partenaire (CORDED) qui pourra intervenir. Malheureusement, ce nouveau partenaire, avons-nous appris, n'a pas retenu la province du Kwilu dans son rayon d'activités», regrette Bwasele. Il demande ainsi aux autorités politico administratives et aux autres partenaires de vite agir pour sauver des PVV et la population, car «Si l'on ne fait pas attention la maladie va encore se propager dans une ville qui est déjà fortement touchée dans la province du Kwilu. Les droits des PVV seront foulés aux pieds pourtant protégés par une loi en RDC», affirme-t-il. Un des rapports d'activités de cette institution révèle qu'il y a près de 1500 PVV qui sont sous antirétroviraux. Que deviendront-ils dans les jours à venir ? La question demeure posée. Notre source affirme que depuis le mois de mai dernier des activités sont au ralenti.