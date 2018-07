Congo-Kinshasa: Aout électrique!

Qui vivra verra ! Le mois d'août, mois de tous les jeux et des enjeux, sera effectivement très agité dans l'arène politique RD Congolaise. Serrer vos ceintures ! Sans ambages, toute laisse à croire que le doute n'aura plus sa raison d'exister pendant cette période cruciale de l'histoire du Congo.

Parce que, tous les secrets et stratégies gardés voire dans la poche de diable, par les protagonistes politiques de la Majorité que de l'Opposition, bref, toutes tendances confondues, seront dévoilés au grand jour au moment venu. Certains analystes avérés, parlent d'ores et déjà d'un dernier virage avant la tenue finale des joutes électorales telle que fixée par la centrale électorale, dont le point final demeure, dimanche 23 décembre 2018. Loin d'en faire un saut dans le vide, le mois d'août sera mouvementé, deux hommes et deux retours imminents des grands ténors de l'Opposition ont été annoncés depuis la Belgique, alors qu'au pays de Lumumba, la CENI a ouvert ses BRTC pour enregistrement des candidatures.

En effet, deux hommes, deux chairmans, ayant un passé qui se diffèrent, mais pourtant lier par un rêve commun, celui d'être à la magistrature suprême, pour piloter ce grand et beau pays que la République Démocratique du Congo, traversé par la ligne équatoriale, et situé en plein cœur du continent noir. Quelles sont réellement les raisons de ces retours ? La question transperce l'esprit de plus d'un. Il s'avère que les deux reviennent au pays pour accomplir une mission qui semble « possible », de surcroit un devoir citoyen, celui de servir la nation toute entière, en déposant personnellement la candidature pour la présidentielle de décembre 2018. Pour cela, la Commission électorale nationale et indépendante, a ouvert depuis ce mercredi 25 juillet 2018, ses bureaux de réception pour le traitement des candidatures des ambitieux politiques. D'ailleurs, la centrale électorale, compte fermer ses bureaux au plus tard le 13 Août prochain. Qui n'en déplaise aux autres, l'organe habileté à réceptionner des candidatures ne tiendra qu'au respect de ses conditionnalités détaillées noire sur blanc, dans la loi électorale promulguée par Kabila.

En matières des conditionnalités, il y'a encore à boire et à manger du côté de Katumbi, mouillé dans plusieurs affaires avec la justice congolaise. Même si à en croire son avocat, les déboires de Katumbi ne sont qu'un acharnement sur sa personne. Bemba, depuis Belgique, promet de mettre ses pieds le mercredi prochain, a tenu déjà un discours pétillant contre le régime en place de Kinshasa.

Alors qu'au Front Commun du Congo, les voix s'élèvent pour justifier la possible candidature de Joseph Kabila pour un autre mandat à tête du pays, alors que la Constitution dans ses articles 70 et 220, lui interdisent de se représenter pour une énième fois, ayant déjà joué sa dernière carte lors des élections 2011, face toujours à cette opposition plus que divisée, laissant un boulevard pour celui que l'on appelle le Rais de gagner les élections. C'est désolant de constater que la leçon n'ait tours pas été tirée du côté de l'Opposition. Remplie de cette hypocrisie légendaire, caractérisée par l'inflation des candidatures, dévoilant devant le monde l'éternelle guerre de leadership. Ici, tout le monde est candidat à la présidentielle. Bemba désigné candidat pour le MLC, Félix Tshisekedi pour l'UDPS, Katumbi pour le Compte d'ensemble, et bientôt Kamerhe pour l'UNC. Étonnant, n'est-ce-pas ? Surtout pour un camp qui parle de l'unité d'actions pour battre l'adversaire du FCC, dont l'autorité morale est Joseph Kabila Kabange.

Toutefois, le mois d'Août va statuer quant à cette éventualité d'un candidat commun pour l'opposition, et de dauphin que l'autorité morale du FCC aura à présenter à ses troupes, pourquoi pas lui-même ? Rien ne doit surprendre d'aucuns, tout se dessine, au mois d'août, y'aura aucun doute !