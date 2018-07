Congo-Kinshasa: Retour Bemba-Katumbi - Des Kinois confient leurs réactions!

«Je vais rencontrer tous les leaders de l'opposition lors de mon retour au pays le 1er août, y compris Moïse Katumbi, afin de démontrer qu'au regard de ce peuple et de ce pays, nous n'avons pas le temps de nous diviser», avait lâché Jean-Pierre Bemba Gombo, lors de sa toute première sortie médiatique, réalisée depuis le Royaume de Belgique, le mardi 24 jullet dernier. Oui, il rentre bel et bien au pays, après onze années d'absence. Ainsi, à la suite d'une descente réalisée par votre Journal dans les ruelles de Kinshasa, le mercredi 25 juillet, à en croire une frange de la population, le retour de Bemba ainsi que de Katumbi, va bouleverser la donne politique. Comment ? Certaines têtes ont délié leurs langues.

Finalement, le firmament politique RD Congolais va passer à une nouvelle étape supérieure de son histoire. Tout simplement, en partant des annonces qui ont été faites par les grands ténors des partis et regroupements politiques de l'opposition, rien qu'en analysant scrupuleusement les propos des analystes érudits, à l'horizon, le mois d'août est aux allures d'ours, sans aucun doute ! Attendez ! Oui, des grandes annonces mais aussi des grands rendez-vous coupe-gorge ont d'ores et déjà été signalés au sein de l'agora politique. Les deux annonces concernant le retour de Katumbi et Bemba, dès le début du mois d'août prochain, pour déposer respectivement leurs candidatures à la présidentielle prévue en décembre 2018, va certainement bouleverser la donne politique.

En tout cas, c'est ce dont cogitent certains congolais qui, sans nul doute, voient venir un tremblement de terre en RDC, surtout en cette période, à laquelle la centrale électorale indépendante, organe habilité à organiser des élections, a ouvert grandement ses BRTC, depuis le mercredi 25 juillet 2018, pour réceptionner les candidatures non seulement pour la présidentielle, mais aussi pour la nationale. A en croire Jean-Luc Kibira, le retour de Bemba et de Katumbi va faciliter l'unité de l'opposition autour d'une candidature unique. «Les deux acteurs de l'opposition ont sans aucun doute, des moyens pour battre la Majorité Présidentielle ou le FCC. La présence de ces deux hommes, à Kinshasa va intensifier la pression sur la CENI et le Gouvernement, pour organiser réellement les bonnes élections», a souligné Jean-Luc Kibira.

Contrairement au premier intervenant, Bibiche Yoka, juriste de formation, estime que la donne politique en cette période électorale est loin d'être changée, en dépit de la déclaration conjointe de l'opposition Congolaise signée le 23 juillet dernier, voire la présence de Katumbi et Bemba, ne vont nullement contrecarrer le plan du FCC, celui de chapeauter ce grand pays. « Je suis sûre et certaine que le FCC va gagner haut la main, les prochaines élections. Je peux vous le dire clairement, cette opposition ira aux élections en ordre dispersé. Il suffit juste que le FCC présente une seule personne, un seul candidat pour remporter la présidentielle», a, par ailleurs, soutenu Bibiche Yoka. Francysco Mulongo pense que la présence de ces deux acteurs majeurs de l'opposition, à savoir : Bemba et Katumbi, va changer la donne politique actuelle. Avis, partagé par la plupart.

D'emblée, il est lieu de noter que le leader du Mouvement de Libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, avait été condamné en 2016 à 18 ans de prison pour des exactions commises par sa milice en Centrafrique, c'est depuis le 8 Juin dernier qu'il a été acquitté et bénéficie d'une liberté provisoire en attendant le verdict final sur la deuxième affaire de subornation des témoins. Alors que Moïse Katumbi a toujours des problèmes judiciaires en RDC. Les deux hommes ont confirmé leur retour en RDC pour le mois d'août prochain.