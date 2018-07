Gabon: Les mesures d'austérité de Bongo fils

Les candidats au Brevet d'Etude du premier cycle(BEPC) et ceux du baccalauréat(BAC) du Le Lycée Public… Plus »

Toutefois, le président gabonais n'a plus rien à perdre puisqu'il est en principe à son dernier mandat, d'où certainement son courage à s'attaquer à certaines largesses accordées par son père aux fonctionnaires et autres personnalités de l'Etat.

Pour qui connaît le coût élevé de la vie dans ce pays de l'Afrique centrale et la propension des gabonais à la belle vie, il est fort à parier que Ali Bongo et son gouvernement prennent un gros risque dans cette entreprise de réforme.

Le président gabonais est donc décidé à mettre de l'ordre dans ses finances publiques et tous les acteurs de la chaine étatique sont invités à serrer la ceinture pour permettre aux caisses de l'Etat de souffler et de dégager une marge de trésorerie pour l'investissement.

Cette dernière demeurant chargée de la Décennie de la femme. Si Ali Bongo Ondimba a choisi de confier le ministère du Travail, de l'Emploi, chargé de la Formation professionnelle, le plus grand secteur touché par les réformes à un de ses hommes de confiance, Julien Nkoghe Bekale, c'est que sa volonté de donner un coup de pied dans la fourmilière de la Fonction publique n'est plus à démontrer.

Carmen Ndaot remplace Julien Nkoghe Bekale au ministère des PME et à l'Artisanat, permettant à Estelle Ondo d'occuper désormais la fonction de ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat national.

L'un des grands lieutenants du président, Julien Nkoghe Bekale, ancien ministre des Petites et Moyennes entreprises et de l'Artisanat, est nommé au ministère du Travail, de l'Emploi, chargé de la Formation professionnelle, en remplacement d'Arnaud Calixte Engandji Alandji. Ce dernier passe au ministère de l'Egalité des chances, de la Jeunesse, chargé des Gabonais de l'étranger.

