Madagascar: Sekoly Telma - Un nouveau bâtiment pour le CEG d'Avaradrano

Lova Bordes de la Fondation Telma, le Président Hery Rajaonarimampianina et le député Benjamin Andriamitantsoa en compagnie des élèves lors de l'inauguration du nouveau bâtiment hier

Dans le cadre du projet d'amélioration de l'accès à l'éducation intitulé « Sekoly Telma » de la Fondation du même nom, un nouveau bâtiment du CEG de Sabotsy Namehana dans l'Avaradrano vient d'être inauguré hier, dans le contexte de crise qui frappe actuellement le secteur de l'éducation.

Le projet de construction du bâtiment a été réalisé en partenariat avec l'association Avaradrano Tafa, et son inauguration s'est déroulée en présence de Hery Rajaonarimampianina, président de la République et non moins natif de la région, et de Benjamin Andriamitantsoa R, député de l'Avaradrano et président de l'association.

Notons que ce bâtiment compte six salles de classe et 100 élèves supplémentaires pourront intégrer le CEG pour l'année 2018-2019. Par ailleurs, les blocs sanitaires du CEG qui servent aux 1 117 élèves et au corps enseignant du CEG.