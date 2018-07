Madagascar: Isaac Mamonjisoa - Contre l'exploitation illicite de l'or dans la région de Maevatanàna

Manœuvre. Le SAMA, en collaboration avec le BCMM, la Direction régionale et/ou interrégionale, assure la délimitation des zones proprement dites, l'assistance et l'encadrement technique des petits exploitants, les formations nécessaires, le suivi et le contrôle de leurs activités (environnement, production, engins utilisés, action sociale... ).

D'après l'article 2 de ladite convention, cette dernière « a pour objet d'assister les opérations minières des groupements et de partager les expériences des deux parties prenantes. La collaboration se base sur les engagements effectués entre les deux parties et la concertation permettant un enrichissement mutuel de chaque entité ».

Convention. Les groupements des petits exploitants miniers et l'Administration minière ont signé une convention qui fixe les conditions de coopération entre les deux parties pour la mise en œuvre de la délimitation des zones d'encadrement, de l'Assistance technique et du suivi des activités minières.

L'article 3 d'ajouter que « l'Assistance technique et l'encadrement des petits exploitants miniers seront assurés par le Service de l'Assistance des Mines Artisanales (SAMA) au sein de la Direction de la Gestion des Activités Minières ». D'après l'article 4, « la durée de classification de cette zone en zone réservée est de six (06) mois à partir de la date de promulgation du présent arrêté ». C'est-à-dire jusqu'au 06 septembre 2018.

Pendant la durée de validité de cette classification en zone réservée, aucun octroi d'autorisation ou de droit minier ne peut y être accepté. Selon l'article 2 dudit arrêté ministériel, « la classification permettra aux services chargés de l'encadrement, la formation et l'information des petits exploitants miniers installés dans la zone, d'informer sur les procédures à suivre pour obtenir et maintenir des droits miniers ainsi que sur les techniques fondamentales de recherche et d'exploitation des substances minières ».

