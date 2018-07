Madagascar: Omer Beriziky - Des affiches sont déjà placées !

On voit, notamment, ces affiches au cœur d'Analakely, sur un poteau près du marché de Pochard et sur un autre, près du premier arrondissement.

Sur ces affiches, on y voit le personnage avec son chapeau de paille, vêtu d'un polo de couleur blanche à manches courtes, avec un petit drapeau malgache pins et la main droite sur le cœur. Tout cela, sur un fond de paysage vert, mettant en exergue le côté campagnard de Madagascar.

En effet, à quelques jours de l'ouverture du dépôt de candidature - le 1er Août prochain - et à quelques mois du début de la campagne électorale - le 7 octobre - des affiches de l'ancien Premier ministre, Omer Beriziky, et non moins candidat à l'élection présidentielle sont déjà placées dans quelques rues de la capitale Antananarivo.

