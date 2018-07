Cote d'Ivoire: Union des jeunesses communales de Côte d'Ivoire - 4e congrès de la fédération nationale

Entamés le 23 juillet dernier, les travaux des experts burkinabè et ivoiriens se sont achevés le 24… Plus »

Mamadou Touré s'est félicité du consensus qui a prévalu entre Souleymane Sylla et Eric Amian et plante les jalons de l'organisation, dans de meilleures conditions, de la future assemblée de la Fenujeci.

La réunion était ouverte aux membres des bureaux des deux présidents sortants et des candidats à la présidence de la Fenujeci. A savoir, Daouda Doumbia, Issiaka Koné, Philippe Bassi Aka, Goh Diabaté, Charly Gnanhan et Mamadou Soro.

Les deux protagonistes ont, au sortir d'une rencontre présidée par le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes, Mamadou Touré, à son cabinet, mardi, au Plateau, officiellement annoncé la tenue de ce 4e congrès, les 10, 11 et 12 août prochain à Yamoussoukro.

