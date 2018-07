Sénégal: Coupe du monde - La FSF évalue son bénéfice à 1,233 milliard de francs CFA

Dakar — La Fédération sénégalaise de football (FSF) annonce avoir réalisé un bénéfice "provisoire" d'un milliard 233 millions de francs CFA à la fin de la participation de l'équipe nationale senior à la Coupe du monde 2018.

"Sans tenir compte des reliquats qui seront versés vers la fin août par la Fifa, on peut annoncer à l'opinion avoir fait un écart positif d'un milliard 233 millions", a dit le président de la FSF à la presse, à la fin d'une réunion d'évaluation de la participation des Lions au Mondial 2018.

Selon son président, la FSF a reçu de l'argent de la Fifa et une subvention de la CAF, en plus "des apports des sponsors et des quotes-parts versées au titre des droits télévisuels".

Parmi les dépenses effectuées par la Fédération sénégalaise de football figurent celles de la prise en charge de l'équipe nationale en Russie et "les allocations versées aux clubs, aux entités affinitaires et aux associations intervenant dans le football", en plus des primes des joueurs, a énuméré Augustin Senghor.

S'exprimant en présence des membres du comité exécutif de la FSF, il a insisté sur le caractère provisoire de ce bilan avant de qualifier d"'honorable" la participation de l'équipe du Sénégal à la Coupe du monde de football.

M. Senghor a tenu à rappeler que "l'ambition du Sénégal était de passer le premier tour" du Mondial, un objectif qui n'a pas été atteint.

Mais "l'équipe nationale a eu un bon comportement" en Russie, a souligné le président de la FSF, ajoutant : "Nous avons été éliminés sur des détails."