Sénégal: Un officiel vante les mérites de la "valorisation énergétique" des résidus agricoles

Mahamadou Tounkara a ajouté : "l'expérience sénégalaise sera diffusée au Burkina, en Côte d'ivoire, au Mali etc. Nous sommes dans l'attente de solutions viables pour pouvoir faire le lien entre l'énergie renouvelable à partir de la biomasse et l'augmentation de la production".

"L'autre biomasse, c'est le typha, considérée comme une plante envahissante, il s'agit de le valoriser pour produire de l'énergie et de faire des constructions tout comme les balles de riz. Cette valorisation permettra de faire de l'agriculture un secteur qui nourrit et enrichit celui qui la pratique" a insisté docteur Seck.

"Cette rencontre est dédiée à la valorisation des résidus agricoles au profit de l'énergie. Le Programme de relance et d'accélération de l'agriculture au Sénégal (PRACAS) a permis d'avoir pour la riziculture une production record de plus d'un million de tonnes avec des balles de riz et des produits jusqu'ici insuffisamment valorisées à des fins énergétiques", a-t-il fait valoir.

Dakar — L'initiative visant à transformer la balle de riz et le typha, en intrants énergétiques, entre dans le cadre de la valorisation de tous les produits de l'agriculture, a souligné mardi à Dakar, Dogo Seck, secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.