Sénégal: Un officiel rappelle l'objectif de réduction de 35 % des accidents de la circulation en 2020

Il a également évoqué le renforcement le renforcement des dispositions dissuasives pour les contrevenants, le passage obligatoire dans une auto-école, la numérisation et la sécurisation des titres de transports, et l'extension des contrôles techniques modernes à Dakar et dans les régions.

"Des routes et des véhicules d'un niveau appréciable sans un respect minimal des règles de la circulation conduisent inéluctablement à des accidents aux conséquences dommageables pour les individus les familles et pour toute la collectivité", a-t-il fait remarquer.

"La lutte contre les accidents de la circulation routière nécessite l'engagement et la mobilisation des automobilistes, des assureurs des constructeurs automobiles des leaders d'opinion, et des victimes des accidents.", a souligné M. Lo.

Ibrahima Lo, directeur de cabinet du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a réaffirmé mercredi à Dakar l'engagement du Sénégal à réduire de 35 % les accidents de la circulation et leur gravité d'ici à 2020.

