Sénégal: Vingt athlètes pour les championnats d'Afrique

Dakar — Vingt athlètes ont été sélectionnés pour les championnats d'Afrique d'athlétisme qui auront lieu du 1er au 5 août à Asaba (Nigeria), a appris ce mercredi l'APS auprès de la Fédération sénégalaise d'athlétisme (FSA) .

Parmi ces athlètes retenus, il y a quatre expatriés, Fatou Diocou (marteau), Gnima Faye et Adja Arête Ndiaye (100m haies et 4X100), et Djibril Nar Fall (800 et 4x400m).

En fait aussi partie l'Espoir Henri Bandiaky (4X100m) du Dakar université club (DUC), élu meilleur athlètes des derniers championnats nationaux qui ont eu lieu au stade Léopold Sédar Senghor, le week-end dernier.

Voici la liste des athlètes sélectionnés :

Femmes :

Ndeye Amy Tall (100m, 4x100 et 4x400m), Ndeye Arame Touré (100, 200, 4x100 et 4x400), Fatou

Gaye (200, 400, 4x100, 4x400m), Nafi Mané (400m et 4x400m), Sangoné Kandji (longueur et triple saut), Fatou Diocou (marteau), Gnima Faye et Adja

Arête Ndiaye (100m haies et 4X100m).

Hommes :

Moulaye Sonko (100 et 4x100m), Henri Bandiaky (4X100m), Ibrahima Mbengue (400m haies et

4x400), Frederick Mendy (4x400m), Djibrilou Malick Sy (4x400), Ousmane Sidibé (4x400m), Djibril Nar Fall (800m et 4x400m), Louis François Mendy (110m haies), Amath Faye (triple saut), Amadou Sow (4x100m), Mamadou Fall Sarr (4X100m),

Lamine Diallo (4X100m).