Sénégal: Le PADEN récompense les meilleures productrices des Niayes

La directrice de la coopération canadienne basée à Dakar, Monica Vadeboncoeur, relève de son côté que les lauréates "ont réalisé des productions remarquables et utilisé leurs revenus de manière intelligente et durable".

"Le prix récompense vos efforts et vos visions entrepreneuriales en horticulture et va modestement contribuer à accroître votre notoriété, votre crédibilité et la visibilité de vos entreprises", a lancé aux lauréates le ministre délégué de l'Accompagnement et de la Mutualisation des organisations paysannes, Moustapha Lô Diatta.

Dakar — Le Programme d'aménagement et de développement des Niayes (PADEN) a remis mardi à Dakar des récompenses à dix femmes lauréates des deux dernières éditions, 2017 et 2018, du "prix de la meilleure horticultrice", a constaté l'APS.

