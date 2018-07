Sénégal: Les athlètes doivent viser les finales (ancien DTN)

"En sprint, avec les Ivoiriennes Ahouré et Ta Lou, on aura les meilleures spécialistes du monde, c'est le même cas de figure au niveau des 100m haies", a-t-il dit, rappelant que ces championnats sont qualificatifs pour la coupe du monde d'athlétisme prévus les 8 et 9 septembre à Ostrava (République tchèque).

Et en plus de la qualité de la sélection nationale, l'ancien DTN évoque le niveau de concurrence des championnats (1er au 5 août) qui seront de niveau mondial.

"Et à ce niveau, je pense surtout au relais masculin aux 4X100m et 4X400m", a précisé M. Diaw, par ailleurs vice-président de l'instance dirigeante de l'athlétisme.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.