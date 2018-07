Angola: Message de condoléances du Président angolais à son homologue grec

Luanda — Le Président angolais, João Lourenço, a manifesté, mercredi, sa solidarité à l'égard des victimes de l'incendie forestier survenu sur le territoire hellénique, par un message de condoléances à son homologue grec, Prolopis Paulopoulos.

C'est "avec un profond sentiment de regret que nous avons appris connaissance de l'incendie forestier qui a détruit le littoral grec, au nord-est de la capitale, Athènes, faisant des dizaines de morts", écrit João Lourenço dans son message, a appris l'Angop jeudi de source officielle. Face à cet événement, qui a endeuillé le peuple grec en lui causant de douleurs, João Lourenço, au nom du Gouvernement angolais et en son nom personnel, présente à son homologue, au gouvernement et au peuple grecs, ses condoléances les plus émues et manifeste sa solidarité envers les familles touchées par le drame.

L'incendie forestier en Grèce a fait plus de 80 morts et plus de 100 blessés, dont quelques uns en état critique.