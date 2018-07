Cameroun: Présidentielles 2018 - Les candidats anglophones écartés ?

Si les informations venaient à être confirmées, cela signifie que les candidats anglophones ne pourront pas concourrir lors des élections présidentielles d'octobre 2018. Une première depuis l'avènement du multipartisme et les 1ère élections qui avaient suivies en 1992. Ni Jonh Fru NDi, originaire du nord-ouest anglopone était arrivé officiellement second derrière Paul Biya.

Akere Muna milite pour l'alternance au pouvoir entre la majorité francophone et la minorité anglophone. Il défend par ailleurs le fédéralisme et la reconnaissance de la double nationalité.

Je dois quand même avouer que ma sérénité se trouve perturbée par les nouvelles qui nous parviennent des régions du Sud Ouest et du Nord Ouest. Une situation de quasi-guerre s'y installe devant nos yeux depuis plus d'un an. Notre détermination se trouve donc redoublée parce que je suis confiant qu'en choisissant une politique de dialogue inclusif dans l'amour et l'esprit de la réconciliation, nous verrons naître la Nouvelle République. Ces élections nous donnent l'occasion de sauver des vies, de sauver notre pays et de faire renaître l'espoir. Le bulletin de vote doit être la seule balle à tirer pour gagner la seule guerre qui vaille, celle du coeur de Camerounais".

Au lendemain de la convocation du corps électoral "J'accueille cette annonce sans surprise puisque que nous sommes dans les délais prévus par la loi. Mes équipes et moi étions donc préparés et restons déterminés" avait indiqué Akere Muna sur sa page facebook.

Copyright © 2018 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.