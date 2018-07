Sénégal: "SOORETUL" - Une plateforme digitale pour donner de la visibilité aux produits locaux

"Donc vous commandez en ligne et on vous livre chez vous (le produit)", a t-elle ajouté.

"SOORETUL" vise à permettre "aux consommateurs de trouver en quelques clics plus de 400 produits référencés en 10 catégories c'est à dire les céréales locales transformés, les fruits et légumes transformées, produits halieutiques et cosmétiques".

"Cette première plateforme digitale permet aux femmes transformatrices d'avoir une grande visibilité, de commercialiser leurs produits via cette plateforme digitale, et de renforcer la crédibilité de (leurs) partenaires" a expliqué Mlle. Caba

Dakar — La plateforme digitale "SOORETUL" permet aux femmes transformatrice "d'avoir beaucoup plus de visibilité et de commercialiser leurs produits", a indiqué sa présidente Awa Caba.

