Sénégal: Le 25 décembre 2002, le jour où "Bombardier" a trop vite grandi

Ces derniers soulignent par ailleurs que la ville de Pikine est un vivier de talents et de grands espoirs de la lutte avec frappe, avec Ama Baldé, Boy Niang 2 et d'autres lutteurs.

"Les défaites qui ont suivi s'expliquent par cette rapide ascension. Il a fallu faire un gros travail sur le plan mental et psychologique", ajoute-t-il, affirmant que son jeune frère avait mis le monde la lutte à ses pieds, après ses victoires sur Ibou Ndaffa et "Tyson".

"Un succès retentissant et une victoire venue certainement trop tôt, dans sa carrière naissante. Avant ce succès, il avait battu une autre icône de la lutte, Ibou Ndaffa. C'était aller trop vite pour le jeune lutteur qu'il était", se souvient son manager et frère, Pape Dia, déplorant que "Bombardier" n'ait pas réussi à "bien gérer" cette rapide ascension.

