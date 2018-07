Algérie: Ouverture de la 11e édition du Festival international du film arabe d'Oran

Enfin, le film documentaire enregistre une forte présence algérienne avec cinq films « Sur les traces des camps de concentration » de Saïd Oulmi , « La bataille d'Alger un film dans l'histoire » de Malek Bensmail, « Souvenirs d'exil » » de Mokhtar Karboua, « Des moutons et des hommes » de Karim Sayad et le film « la Bataille d'Alger » de Salim Aggar.

Dans la section court-métrage, 14 oeuvres sont en lice dont deux films algériens « feuille blanche » de Mohammed Nadjib Amraoui et « Champs de bataille » d'Anwar Smaine. Les autres courts métrages représenteront l'Egypte, la Syrie, le Bahrein, l'Irak, l'Arabie Saoudite, la Libye, le Liban et la Palestine.

La cérémonie d'ouverture a été également marquée par des hommages rendus au comédien égyptien Mohamed Hanidi, au cinéaste algérien Farouk Beloufa, auteur du fabuleux film « Nahla », traitant des débuts de la guerre civile au Liban et l'icône du cinéma et de la chanson arabe Chadia, tous deux disparus cette année.

Le même responsable, représentant du ministre de la culture, a estimé que « le cinéma reflète de nos jours notre vécu avec ses aspects positifs et négatifs », soulignant dans ce contexte que « le ministère de la culture soutiendra ce festival dans ses prochaines éditions ainsi que toutes les manifestations similaires et ce, avec la conviction d'oeuvrer pour le bien de la culture national et l'ouverture sur le 7ème arabe et mondial ».

Dans son allocution d'ouverture, le chef du cabinet du ministère de la culture, Ali Ardjane, a souligné que « ce festival est devenu un espace privilégié d'échanges entre les professionnels du 7ème art et un rendez-vous incontournable pour les vedettes du cinéma algérien et arabe ».

ORAN - Le coup d'envoi de la 11ème édition du Festival international d'Oran du film arabe (FIOFA) a été donné, mercredi, en début de soirée à la salle « Maghreb » d'Oran, en présence d'un grand nombre de figures du 7ème art national et arabe, des autorités locales et de représentants de missions diplomatiques arabes accréditées en Algérie.

