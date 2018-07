Algérie: JAJ-2018/Lutte (1e j) - Dix médailles dont 5 en or pour les Algériens

Alger — La sélection algérienne de la lutte a remporté dix médailles (5 or, 3 argent et 2 bronze), lors de la première journée consacrée à la lutte gréco-romaine, mercredi au Complexe olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger dans le cadre des 3es Jeux africains de la jeunesse JAJ-2018 d'Alger (18-28 juillet).

Les Algériens de la lutte gréco-romaine se sont distingués lors de cette première journée, devançant au classement général par équipes les Egyptiens avec neuf médailles (4 or, 4 argent et 1 bronze) et les Tunisiens avec deux médailles (1 or et 1 argent).

Les cinq médailles d'or ont été l'œuvre de Dridi Mohamed Yacine (48 Kg), Benferdj Fayçal (55 Kg), Selmane Rafik (51 Kg), Fadi Rouabah (80 kg) et Bouras Nour El Islam (110 Kg). Cherad Omrane (45 Kg), Khelafia Haroun (92 Kg) et Khelifa Rabah se sont contentés de l'argent. Les deux médailles de bronze ont été remportées par Merikhi Ahmed Abdelhakim (60 Kg) et Bourmel Amjed (71 Kg).

"C'est une entrée en lice très remarquée pour les lutteurs de la gréco-romaine qui ont été toujours à la hauteur des attentes du staff technique et de la fédération. Nous avons misé sur six médailles d'or lors de cette première journée. Nous sommes très satisfaits de cette récolte devant de redoutables lutteurs égyptiens. C'est une satisfaction partagée par tous les membres du staff technique qui a travaillé pendant des mois pour arriver à ce résultat", a déclaré à l'APS Zeghdane Messaoud, entraîneur en chef de la sélection algérienne.

De son côté, le directeur des équipes nationales (DEN), Idriss Haoues, a remercié les lutteurs algériens et leurs staff pour cet "excellent" résultat qui vient clôturer une série de stages de préparation.

"Nous sommes très satisfaits de cette récolte en lutte gréco-romaine, d'autant plus qu'elle est réalisée devant les Egyptiens. La concurrence était très rude, mais dieu merci, grâce à la détermination de nos athlètes, nous avons pu décrocher cinq médailles d'or, ce qui est excellent pour cette première journée de compétition. Nous avons d'autres chances de médailles demain (jeudi) en lutte féminine et vendredi en lutte libre", a-t-il déclaré à l'APS.

Les épreuves de la lutte des JAJ-2018 enregistrent la participation de 160 athlètes représentant 18 pays dans les trois styles (gréco-romaine, libre et féminine). L'Algérie est représentée par 30 athlètes dans les trois styles.

La journée de jeudi sera consacrée à la lutte féminine, alors que les finales auront lieu à partir de 17h00.