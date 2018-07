Algérie: Le Mucem bénéficie des collections de musée d'histoire de la France et de l'Algérie

PARIS - Le musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (Mucem) a bénéficié des collections du projet abandonné de musée d'histoire de la France et de l'Algérie, a-t-on appris mercredi de ses responsables.

La décision de transférer quelque 5.000 objets et documents, dont 3.000 écrits et une centaine de tableaux, pour une valeur de 2,6 millions d'euros, a intervenue lors d'une cérémonie de signature, mardi à Marseille, d'une convention entre le maire de Montpellier et le président du musée marseillais.

Malgré une pétition réunissant 4000 signatures françaises et algériennes, dont celles d'Edgar Morin, Jean Daniel, Fella), le soutien du président de l'Institut du monde arabe (IMA), Jack Lang, et les années de travaux scientifiques et d'aménagement, le conseil de l'agglomération de Montpellier, où le musée d'histoire de la France et l'Algérie devait élire domicile, avait décidé en 2014 l'abandon de ce projet et son remplacement par un centre d'art contemporain.

Le coût était estimé à 19 millions d'euros. "J'ai pris une décision politique et économique face à un dossier polémique et un projet qui n'aurait attiré que cinq visiteurs par jour", avait justifié le maire à l'époque.

L'objectif du musée, initié par l'ancien maire de Montpellier, Georges Frêche, était de permettre de croiser les mémoires et les regards, au travers d'objets en provenance d'Algérie, du 19esiècle à l'époque contemporaine. Il ambitionnait aussi de présenter "sans jamais dissocier" les deux mémoires.

La collection qui va être transférée au Mucem renferme une grande diversité typologique de pièces (photographies, cartes postales, affiches, peintures, objets, manuscrits, textiles) qui retracent l'histoire croisée de la France et de l'Algérie.

Le fonds de l'ancien musée de l'histoire de la France et de l'Algérie pourra être consulté par le public et les chercheurs et sera diffusé largement au Mucem et dans d'autres lieux par le biais de publications, d'expositions et d'événements de programmation, a-t-on indiqué.

Le Mucem est un musée national français situé à Marseille qui a ouvert ses portes en juin 20133, au moment où Marseille était la Capitale européenne de la culture.

C'est un musée consacré aux civilisations de l'Europe et de la Méditerranée qui fonctionne comme un forum, un lieu de débats, où la programmation artistique et culturelle ainsi que les expositions permanentes et temporaires, s'articulent autour de grandes questions des sociétés européennes et méditerranéennes, expliquent les responsables.